توقيع اتفاق تعاون بين أثيوبيا وإريتريا والصومال

عقد رؤساء إريتريا و الصومال وإثيوبيا اجتماعاً ثلاثي الأطراف في العاصمة الإريترية أسمرة، أمس الأربعاء، واتفقوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والأمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وعقب الاجتماع وقع الزعماء على اتفاقية تعاون مشترك و تشمل الاتفاقية على تعزيز التعاون الشامل الذي يعزز أهداف شعوبهم ويبنون روابط سياسية و اقتصادية واجتماعية و ثقافية و أمنية وثيقة.

وعلاوة على ذلك وافق القادة الثلاثة على العمل بالتنسيق لتعزيز السلام و الأمن الإقليمي.

كما أنشأوا لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق جهودهم.