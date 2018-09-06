لـ"المنسحبين".. ضوابط وخطوات سحب مقدم حجز شقة بالإسكان الاجتماعي

تعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية بمشروعات للإسكان الاجتماعي والمتوسط، كل حين، لتوفير شقق للمواطنين بأنظمة سداد مختلفة.

ويرغب بعض المواطنين، سحب مقدمات حجز الوحدات، لوجود فرصة شراء شقة أخرى، أو لعدم قدرتهم على دفع المقدمات، أو أسباب أخرى.

ووضعت "الإسكان" ضوابط، لمن يرغب في سحب مقدم الحجز الذي سبق أن قام بسداده، كالتالي:

- يتم سحب مقدم الحجز من أحد مكاتب البريد المميكنة.

- يتقدم الراغب في سحب المقدم، بطلبه بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ الحصول على إيصال السداد.

- سيتم خصم 1%، من إجمالي ثمن الوحدة، لمن قام بسحب مقدم الحجز، وقد قام بالفعل بحجز وحدة سكنية على البوابة الإلكترونية للصندوق، وذلك وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ويمكن التواصل مع الصندوق، لأي استفسار، على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضى.​