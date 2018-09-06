طالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق في التظلمات التي تقدم بها العديد ممن تم رفض قيدهم خلال اللجنة الأخيرة، حيث تم تأجيل ما يقرب من 200 متقدم.

وقدم محمود كامل عضو المجلس مذكرة للنقيب يطالب فيها بالتحقيق، فيما حدث من تأجيل قيد بعض الصحفيين الذين يستحقون الالتحاق بجداول النقابة.

بينما قال عمرو بدر عضو المجلس، إن اجتماع مجلس النقابة المقبل سيبحث عقد لجنة قيد استثنائية للنظر في تظلمات من تم تأجيل قيدهم فضلا عن التحقيق فيما قدمه المتظلمون من مذكرات.

وتقدم العشرات من المؤجلين من لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، على مدار الأيام القليلة الماضية بتظلمات اعتراضًا على نتيجة اللجنة وتأجيل قيدهم، مؤكدين أن لجنة القيد لم تستند إلى معايير مهنية في تقييم المتقدمين، وقبولهم من عدمه، وتقدموا بمذكراتهم إلى حاتم زكريا السكرتير العام لمجلس النقابة.