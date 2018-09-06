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أشقاء والد ضحايا "مذبحة بنها" يتهمون زوجته بقتلهم: "زوجة نكدية"

أشقاء والد ضحايا "مذبحة بنها" يتهمون زوجته بقتلهم: "زوجة نكدية"

"فلورنسا" تمنع الأكل في الشارع مقابل غرامة 580 دولار

"فلورنسا" تمنع الأكل في الشارع مقابل غرامة 580 دولار

محافظ الإسكندرية يمنح النقل أسبوعين للانتهاء من إحلال "ترام رأس التين"

محافظ الإسكندرية يمنح النقل أسبوعين للانتهاء من إحلال "ترام رأس التين"

المغرب يوقف شخصين يشتبه بضلوعهما في تهريب مهاجرين

المغرب يوقف شخصين يشتبه بضلوعهما في تهريب مهاجرين

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ"مدبولي" بسبب خسارة مصر 65 مليار جنيه

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ"مدبولي" بسبب خسارة مصر 65 مليار جنيه

والي: 21 مليار جنيه إجمالي الدعم لـ"تكافل وكرامة" خلال 3 سنوات

والي: 21 مليار جنيه إجمالي الدعم لـ"تكافل وكرامة" خلال 3 سنوات

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