دعت ست عشرة منظمة انسانية غير حكومية دولية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى توجيه ادانة صريحة للهجمات التي تسقط ضحايا مدنيين في اليمن، وكررت مطالبتها اياه بتعليق عمليات تسليم السعودية والامارات العربية المتحدة اسلحة فرنسية.

وفي رسالة وجهت الاربعاء الى الإليزيه وتوافرت منذ صباح الخميس على الإنترنت، دعت هذه المنظمات الرئيس الفرنسي الى "أن يدين بصورة علنية ومنهجية كل الهجمات على المدنيين اليمنيين والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع".

واضافت المنظمات غير الحكومية "نكرر نداءنا الذي يقضي بأن توقف فرنسا على الفور عمليات تسليم المعدات العسكرية... الى السعودية والامارات العربية المتحدة التي يشتبه في انها استخدمت في اليمن لارتكاب او تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني".

وتابعت "بين شركائكم الاوروبيين، قلصت المانيا وبلجيكا وهولندا والسويد، واخيرا اسبانيا، مبيعاتها من الأسلحة الى اطراف النزاع في اليمن".

وخلصت الرسالة الى ان "تقاعس فرنسا حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الانساني في اليمن يبعث بمؤشر كارثي الى اللامبالاة بملايين المدنيين اليمنيين ضحايا النزاع".

والرسالة التي تحمل خصوصا تواقيع منظمة العفو الدولية فرنسا، وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان واطباء العالم وفرع منظمة "كير" في فرنسا، متوافرة خصوصا على موقع المنظمة الاخيرة.

وأمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام في جنيف الخميس المتمردين الحوثيين 24 ساعة للحضور إلى محادثات السلام التي تجري في المدينة السويسرية والا فإن الوفد "سيغادر".

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران والذين استولوا في 2014 و2015 على مناطق شاسعة من البلاد، منها العاصمة صنعاء.