التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاستعراض ومناقشة خطة تطوير استاد القاهرة ليصبح مدينة رياضية متكاملة، وذلك بحضور مسئولي المكتب الاستشاري المكلفين بالمشروع، كما تم إستعراض خطط تنفيذ الإدارة النموذجية لمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

في بداية الاجتماع تم عرض خطة تطوير "استاد القاهرة"، والذي من المقرر أن يضم مجمعاً للمنشآت الرياضية، والخدمات، وفندقًا على أعلى مستوى، ومتحفًا رياضيًا، حيث تمت مناقشة الدراسات الخاصة بمراحل التنفيذ والتكلفة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك عروضًا من مستثمرين للشراكة في تنفيذ المشروع.

وخلال اللقاء عرض الوزير بيانًا بالفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز الشباب بحق انتفاع لمدة 9 سنوات، وما توفره من العديد من فرص العمل المباشرة، حيث أكد الدكتور أشرف صبحي أن الفرص الإستثمارية لإنشاء 62 حمام سباحة في أرض فضاء بقيمة استثمارية تقديرية 434 مليون جنيه توفر 620 فرصة عمل مباشرة، والفرص الإستثمارية لإنشاء 37 ملعباً رياضيًا بقيمة استثمارية تقديرية 24 مليون جنيه توفر 148 فرصة عمل مباشرة، والفرص الإستثمارية لإنشاء 79 محلاً تجارياً بقيمة استثمارية تقديرية 11.85 مليون جنيه يوفر 316 فرصة عمل، كما أن الفرص الإستثمارية لإنشاء عدد 32 صالة لياقة بدنية بعدد من مراكز الشباب بقيمة استثمارية تقديرية 2 مليون جنيه توفر 128 فرصة عمل مباشرة، هذا بالإضافة إلى أن الفرص الاستثمارية لإنشاء 149 قاعة مناسبات بقيمة استثمار تقديرية 74.5 مليون جنيه توفر 1490 فرصة عمل.

كما أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال مهرجان "إبداع" الأول لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات لعام 2018، والذى يشارك فيه الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب مع السماح بإشتراك ذوي القدرات الخاصة بالمهرجان.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مجالات التسابق بمهرجان مبدعي مراكز الشباب بالمحافظات يشمل العديد من المجالات، منها المجالات الأدبية من شعر وقصة قصيرة، والمجال العلمى من إبتكارات وإختراعات علمية، ومجال الفنون التشكيلية من التصوير الزيتى والرسم، والتصوير الضوئي "الفوتوغرافي"، ومجال الأشكال الفنية، و القصة القصيرة، والإنشاد الديني والترانيم، والغناء والموسيقى، كما يشمل المبادرات التطوعية في مجال خدمات البيئة والمجتمع.

وأوضح الوزير أن المهرجان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الإعلان عن المهرجان داخل جميع مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وهو ما تم خلال شهر أغسطس الماضى بترشيح هيئة التحكيم من الكليات المتخصصة وهيئة قصور الثقافة، وتسجيل المشاركين في كل محافظة، وعقد لقاءات تعريفية بين المشاركين واللجان المختلفة، والمرحلة الثانية خلال شهر سبتمبر الجاري، ويتم فيها إجراء التصفيات التمهيدية داخل كل محافظة وتحديد الفائزين في كل مجال على مستوى كل محافظة، والمرحلة الثالثةـ والتي ستُجرى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، حيث يتم التحكيم النهائي للأعمال الفائزة بالمحافظات وفقاً للأعداد المذكورة بكل مجال يليها حفل توزيع الجوائز والشهادات.