قدمت ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية منحة مالية لمنظمة (وورلد فيشن) 10 ملايين يور، وذلك لتنفيذ مشروعات بولاية جنوب دارفور بالسودان، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار بولايات درافور.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنحة ضمن "مشروع جنوب دارفور لسبل العيش ومشروع تطوير البنية التحتية الزراعية" الذى يهدف لدعم جهود إعادة الإعمار فى دارفور عبر دعم سبل عيش المجتمعات المحلية، وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

ووفقا للبيان "سيستهدف المشروع بشكل مباشر ما يقدر بـ 266،550 شخص من خلال تزويدهم بخيارات بديلة لتوليد الدخل من خلال تشجيع إنتاج المحاصيل الموجهة نحو السوق ، وإنشاء سبل عيش بديلة ودعم تطوير البنية التحتية للإنتاج والتجهيز والتسويق".

وصرح فينس إدواردز ، مدير برنامج وورلد فيجن للسودان "يقدم هذا المشروع فرصة فريدة للمستفيدين المستهدفين لتنويع مصادر رزقهم ، وزيادة قدرتهم على كسب الدخل ورعاية أسرهم"، بينما ذكر أندرياس هولتكوت، المدير الإقليمي للسودان بالبنك الأماني للتنمية، أن هذا المشروع سيساهم في زيادة الفرص الاقتصادية للأسر المشاركة. "يربط هذا المشروع بين الإغاثة والتنمية ويتماشى مع خطط التنمية الخاصة بحكومة السودان".

جدير بالذكر، أن المشروع سينفذ فى محليات نيالا، عد الفرسان، رهيد البردي، كاس وكبم.