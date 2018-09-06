المغرب يوقف شخصين يشتبه بضلوعهما في تهريب مهاجرين

أعلنت السلطات المغربية الخميس توقيف شخصين يشتبه بضلوعهما في تهريب مهاجرين، إثر اعتراض الدرك الملكي قبل يومين زورقا مطاطيا في عرض البحر شمال المغرب، كان على متنه 58 مهاجرا يحاولون الوصول الى أوروبا.

واورد بيان لوزارة الداخلية المغربية أن الموقوفين يتحدران من إفريقيا جنوب الصحراء، و"قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية"، مضيفا أن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد هويات وتوقيف سائر الأشخاص المتورطين في هذه العملية.

وأشار إلى أن اجهزة الأمن المغربية أوقفت منذ بداية العام أكثر من 230 شخصا بينهم مغاربة وآخرون متحدرون من دول جنوب الصحراء، متورطون في تهريب مهاجرين.

وأعلنت السلطات المغربية الأسبوع الماضي بدء عملية لترحيل مهاجرين نحو الجنوب في سياق جهود "محاربة مافيات الاتجار بالبشر"، وذلك في أعقاب محاولة وصفتها السلطات بانها "عنيفة" قام بها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الاسباني شمال المغرب، يوم 22 أغسطس.

ودان تكتل لجمعيات محلية في طنجة (شمال) في بيان مشترك الاثنين "مظاهر التعامل اللاإنساني التي رافقت حملة ترحيل المهاجرين خلال الأسابيع" الماضية.