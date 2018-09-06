رجال الأعمال الجزائريين يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

دعا منتدى رؤساء المؤسسات المقرب من السلطة، أبرز منطمة لرجال الأعمال في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل 2019، بحسب بيان أطلعت عليه وكالة "فرنس برس".

وباتت مسألة ترشح بوتفليقة 81 عاما، الذي يحكم البلاد منذ 1999، وهي الفترة الأطول في حكم البلاد، موضع جدل قبل 8 أشهر من الانتخابات. ولم يعلن الرئيس بعد ما إذا كان يعتزم الترشّح أم لا، خصوصا أنه لم يستعد عافيته منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، أسفرت عن صعوبات في الحركة والكلام.

وأفاد البيان الذي نشر عقب اجتماع المجلس التنفيذي للمنتدى، بأنه "يدعو بكل صدق واحترام الرئيس إلى استكمال مشواره بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2019".

"ويعول" المنتدى في ذلك على "القيم السامية بالالتزام والوطنية والتضحية تجاه الجزائر" للرئيس بوتفليقة. والتزمت المنطمة "العمل على رفع تحدي تنمية وطنية تضامنية من أجل التقدم الحامل للثروة والسلم".

وصدرت عدة دعوات من أنصار بوتفليقة تناشده الترشّح لولاية خامسة، منذ أبريل. فبعد الحزب الذي يرأسه، جبهة التحرير الوطني، ثم حليفه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، تبعهم الحزب الإسلامي "تجمع أمل الجزائر" والعديد من الأحزاب الصغيرة إضافة إلى اتحاد العمال.