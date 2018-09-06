قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، عزل راكب مصري فور وصوله من السعودية بعد أداء مناسك الحج، للاشتباه في إصابته بحمى الضنك، وتم تحويله إلى مستشفى حميات العباسية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة رحلة 301، اشتبه طبيب الحجر الصحي في راكب يدعى "أحمد. م. ع" 62 عاما من محافظة الدقهلية، لظهور أعراض حمى الضنك عليه، وتم إبلاغ الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي والذي قرر عزل الراكب بمستشفى حميات العباسية، وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقلها بسيارة إسعاف المطار إلى المستشفى تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.