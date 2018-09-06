أعلن الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان القنوات الفضائية في دورته التاسعة، عن غلق باب التصويت الخاص بالاستفتاء عن الفائزين في المهرجان؛ لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان الفائز يوم انطلاق المهرجان في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة حضورا فنيا، وإعلاميا كبيرا، وسيتم نقل حفل توزيع الجوائز، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع كبار النجوم، والإعلاميين، الذين سيشهدون فعاليات المهرجان.

يذكر أن "عليوة" قد كشف عن أسماء لجنة النقاد القائمة بأعمال أختيار جوائز النقاد بالمهرجان في دورته التاسعة وضمت اللجنه كلا من الناقد طارق الشناوي وخيرية البشلاوي وماجدة موريس وأمال عثمان ورامي عبد الرازق وأسامة عبد الفتاح.