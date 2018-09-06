تفقد الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، أعمال الكشف الطبي لطلاب الجامعة الجُدد الملتحقين بكليتي العلوم والتربية النوعية، في العام الجديد 2017/2018 بقاعة "س" بصالات الامتحانات المواجهة لكلية الطب، لمتابعة انتظام سير إجراءات الكشف الطبي.

رافق نائب رئيس الجامعة؛ الدكتورة أماني الشاهد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتور مصطفى أبو العلا النائب الإداري للمستشفى، وعدد من الأطباء، وأطقم التمريض، والمديرين المختصين.

وأكد شحاته، اهتمام الجامعة برصد الحالات المصابة بفيروس "سي" بين الطلاب، وتقديم العلاج المجاني لهم، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لهذا الشأن، ولقرار القيادة السياسية بإعلان مصر خالية من فيروس "سي" تمهيدًا لإعلان جامعة أسيوط خالية من الفيروس بحلول 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة الجامعة، مشيرًا إلى أن أعمال الكشف الطبى تضمنت فحوصات عيون ورمد ، وأمراض صدر وعظام وغيرها .

وأوضح أن الإدارة الطبية بالجامعة، استخرجت بطاقة صحية لكل طالب مستجد والتي تشمل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية وعلاجها أولًا بأول طوال فترة دراسته بالجامعة، على أن تجدد في أول سبتمبر كل عام، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء المختصين وهيئة التمريض اللازمة لمعاونيهم.

كما أكد حرص الجامعة على توفير أقصى رعاية صحية لأبنائها من الطلاب الجدد، بما يسهم في زيادة تحصيلهم الدراسي.

يذكر أن أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، قد بدأت في 2 سبتمبر الجاري، ويستمر الكشف حتى 20 من الشهر ذاته.