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24 سبتمبر.. "البحر الأحمر" تستضيف المؤتمر السنوي للمحامين

24 سبتمبر.. "البحر الأحمر" تستضيف المؤتمر السنوي للمحامين

دورة "الكتابة المسرحية" بمكتبة مصر الجديدة.. 500 جنيها تكلفة الاشتراك

دورة "الكتابة المسرحية" بمكتبة مصر الجديدة.. 500 جنيها تكلفة الاشتراك

إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

مصطفى بكري: ما يحدث في سوريا وليبيا "إنتاج قطري"

مصطفى بكري: ما يحدث في سوريا وليبيا "إنتاج قطري"

محافظ الإسماعيلية يؤكد على التنفيذيين ضرورة ترشيد "الكهرباء والمياه"

محافظ الإسماعيلية يؤكد على التنفيذيين ضرورة ترشيد "الكهرباء والمياه"

عاجل| إحراق مبنى محافظة البصرة ومقر منظمة بدر بالعراق

عاجل| إحراق مبنى محافظة البصرة ومقر منظمة بدر بالعراق

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أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

مطبخ «عزبة خيرالله»: أكل سورى ومصرى وسودانى «على كيفك»

مطبخ «عزبة خيرالله»: أكل سورى ومصرى وسودانى «على كيفك»

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آخر تقاليع العناية بالشعر: ماسك الجاز وماء الأرز

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