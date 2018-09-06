حررت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، اليوم، 24 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة بمركز بلبيس.

وكانت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، شنت بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتور محمد عبد الحي، حملة مكبرة للمرور والمتابعة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت عن تحرير 24 محضرا بأرقام من ٤٠٣٠٤ حتى ٤٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٨ جنح بلبيس، للمخالفات الموجودة، وتتنوع هذه المخالفات من إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي ووجود مخالفات بيئية، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية، ووجود أدوية غير مصرح بها، وأدوية تأمين صحي، وأدوية وزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، ومخدرات، وأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومكملات غذائية مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية وكواشف معملية، وكيمياويات معملية منتهية الصلاحية، ووجود أكياس دم وبلازما مجهولين المصدر، مخالفًا لقانون الدم ومشتقاته.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أن هذه المنشآت عبارة عن مستشفى غير مرخص يتم إجراء عمليات جراحية به، ومركز طبي و5 معامل تحاليل طبية، ومركزين مركز علاج طبيعي، و6 عيادات أسنان، وعيادات "باطنة وعيون وقلب" ومركزين أشعة، وعيادتي نساء وتوليد وأطفال.