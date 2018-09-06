"بكري" يستعرض "كرباج الكردوسي" ورد علاء مبارك: نحتاج لوحدة الصف

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، سلسلة مقالات "علاء مبارك والمُحن الإرهابي"، التي كتبها الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الوطن"، والتي هاجم فيها علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما انتقد الأخير تقريرا نشرته "الوطن"، عن "سعر الكرسي الذي جلس عليه مبارك في صورته الأخيرة".

وطالب بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بـ"وقف المعركة" بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه لا توجد أسباب للمعركة.

وتابع: "الموقف لا يستحق استدعاء الكلمات والأشعار، ونحن في حاجة بالفعل إلى وحدة الموقف الوطني".

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