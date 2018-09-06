تضاربت أقوال أشقاء العامل الذى تم العثور على جثمانه وأبنائه الـ4 فى حالة تحلّل، داخل أحد المنازل بقرية «الرملة»، التابعة لمركز بنها فى القليوبية.

حيث اتهم عدد منهم زوجته، التى اختفت عن الأنظار، بقتلهم عبر وضع السم لهم فى الطعام، بينما كشفت شقيقته عن رسالة من شقيقها وجّهها إليها قبل لحظات من وفاته، قال فيها إنه يعتزم الانتحار وقتل أبنائه، وأوصاها بدفنهم فى مقبرة واحدة.

وأوضحت شقيقة الأب المتوفّى «سماح»، أمام تحقيقات نيابة بنها، أن الرسالة التى وصلت لها منه يقول فيها أنه سيتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، شاكياً من أنه لا يجد ما ينفقه على أولاده.

شقيقته: كان يعتزم الانتحار وقتل أبنائه وأوصانى بدفنهم فى مقبرة واحدة

فى المقابل، اتهم عدد من أشقاء المجنى عليه زوجته «هبة»، بقتله هو والأطفال عبر وضع السم لهم فى الطعام، قائلين إنها كانت على خلاف دائم مع شقيقهم، وإنهم تدخلوا للصلح بينهما فى أكثر من مرة.

وصرحت نيابة بنها بدفن جثامين الأب وأبنائه الـ4، بعد انتهاء الطب الشرعى من تشريحها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الزوجة «الهاربة»، وأى متهمين آخرين، فى حالة وجود شبهة جنائية، وتوسيع دائرة التحقيق بسؤال أكبر عدد من المعارف والجيران.

وقررت النيابة التحفظ على المنزل محل الواقعة، فى منطقة «المعهد الدينى»، بقرية «الرملة»، والتحفظ على مالك العقار «محمد س. ن»، لاستجوابه، وطلبت استعجال نتائج تحليل عينات وجبة «فول» و«طعمية»، عُثر عليها بجوار الجثامين، وتم التحفظ عليها لتحليلها بمعامل الصحة.