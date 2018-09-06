تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم، الممشى المقام على نهر النيل بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 1850 مترًا، حيث يجرى إنشاؤه بتكلفة 19 مليون جنيه ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

وناقش المحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها حتى الأن وكذلك الخطة التنفيذية التي يتم عملها على الممشى من جانب نهر النيل ووجه المحافظ باستكمال باقي الأعمال وإزالة آية معوقات لتنفيذ المشروع بالمواعيد المحددة له كما ناقش المحافظ إظهار الممشى بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية ليكون متنفسا للمواطنين نظرا لتواجد المواطنين الدائم به مع أخذ الاحتياطات الأمنية للممشى لعدم حدوث أخطار مستقبلية على المواطنين، مؤكدا أن من حق المواطن التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية التي حبانا بها الله.