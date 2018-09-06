تنظم بطولة الجمهورية للرواد في تنس الطاولة والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر، كما تقرر إقامة بطولة الجمهورية للرجال والسيدات في تنس الطاولة أيضا في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر.

وقال الدكتور أسامة حجازي رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط لتنس الطاولة، في تصريح صحفي، إنه جرى توجيه الدعوة للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط الجديد، لحضور افتتاح البطولتين، مؤكدا أن بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى لعمومي الرجال والسيدات في فردي رجال وسيدات وزوجي رجال وسيدات، وسيتم إجراء قرعة البطولة في مقر الاتحاد لتنس الطاولة.

وقال محمود أبو العطا أمين صندوق دمياط لتنس الطاولة، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية والإدارية لنجاح البطولتين.