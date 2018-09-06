مبتهل يرتدي زي رجال الشرطة، يقف وسط عدد من الحاضرين من زوار مقام سيدي أبوالحجاج في محافظة الأقصر، يردد أناشيده الدينية، التي أجبرت العديد من الزوار على التحلق حوله للاستماع له بإعجاب، هذا ما أظهره مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المنشد ظهر في الفيديو يردد "بريحانة رسول الله وفاطمة وزينب، سيدي أبي الحجاج يا برزخ العلا.. بنور الله أتيت بابك طالبا رضاك ورضا آل البيت فلا تقطعوا عشمي".

محمد نادي، اسم الشاب المنشد في المقطع، في الثلاثينات من عمره، يعمل أمين شرطة في مركز نجدة بالأقصر، والذي توجه أمس عقب انتهاء عمله لأداء صلاة العشاء في المقام، وطلب منه بعض شيوخ المقام الإنشاد ليستمعوا لابتهالاته.

ويحكي الشاب لـ"الوطن"، بدايته مع الإنشاد منذ صغره وتعلقه بحب آل البيت، وهو في عمر 12 عاما، حيث ساعده والده الذي كان يعمل أمين شرطة أيضا في التعرف على الشيخ ياسين التهامي أحد المنشدين المشاهير، الذي عمل على تلقينه هذا الفن.

"الشيخ ياسين التهامي أبي الروحي"، هكذا وصف الشاب الثلاثيني علاقته بالمنشد الديني المعروف الذي تعلم على يده فنون الإنشاد والإلقاء والموسيقى، حيث ظل يرافقه طوال 5 سنوات لا يفارقه، إلى أن جاء التحاقه بالعمل في الشرطة بناء على رغبة والده، ألا أنه خلال عمله بالشرطة لم ينس هوايته بالإنشاد، كما كان لا يفوت أي فرصة لزيارة آل البيت.

"أول مرة أنشد الناس رفضتني"، هكذا تحدث "نادي"، عن أول مرة يقف فيها على المسرح للإنشاد وعمره 14 عاما، ويضيف: "الجمهور رفض الاستماع لي لصغر سني معتقدين أني لن أستطيع إمتاعهم بالابتهالات التي يحبونها وجاءوا للاستماع لها"، إلا أنه أصر على عدم النزول حتى يستمعون له، فقاموا بضربه.

ويتابع "نادي" لـ"الوطن"، أنه وهو في منتصف العشرينات قرر إنشاء فرقة صغيرة للإنشاد مع بعض الهواة من أبناء قريته، لينشد مع فرقته في المناسبات في قرى ومحافظات المختلفة في الصعيد.

وعن أحلام الشاب الثلاثيني، يقول إنه يتمنى أن يسطع اسمه بين مشاهير الإنشاد في الوطن العربي، كما أنه يعمل على تغيير الصورة غير الحقيقية عن ضباط الشرطة، موضحا أنهم يعملون بجد حبا في وطنهم وحماية الشعب المصري بإخلاص، كما أنه يرغب في رؤية أبنائه الأربعة ضباطا مخلصين لمصر والشعب المصري.