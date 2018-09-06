بدأ حبه للتمثيل في فترة مبكرة من حياته، وحين واتته الفرصة انضم لفريق التمثيل بكلية التجارة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأعجب به في مسرحية «الدنيا على كف عفريت»، فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار إلا أنه لم يساعده كثيرًا، وبعد وفاة «الريحاني» انضم لفرقة «ساعة لقلبك» منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل، ورغم تقديمه للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية والإذاعية، إلا أن المسرح كان معشوقه الأول، إلى أن لقب بـ«الأستاذ».

وقد كانت «السكرتير الفني» عودة للمسرح الكوميدي الناجح في إضحاك الناس، وكان الإقبال الكبير عليها سببا فى أن يستمر عرضها لشهور بعد أن كان مسرح التليفزيون يكتفى بعرض مسرحياته لعشرة أيام فقط قبل أن ينقلها و«أنا وهو وهي» كانت هي الأخرى من أنجح المسرحيات الضاحكة التي قدمها مسرح التليفزيون. واستمر نجاح الثنائي المسرحي فؤاد المهندس، وشويكار، حتى عندما تخلى التليفزيون عن فكرة الفرق المسرحية وقام بتصفية هذه الفرق.

اجتمع فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، وسمير خفاجي، وكونوا فرقة «الفنانين المتحدين» لكي تستغل هذا النجاح إلى أقصى حد بمسرحيات مثل «سيدتى الجميلة»، وعندما انفصل فؤاد المهندس وشويكار عن الفنانين المتحدين لبعض الخلافات، أعاد فؤاد المهندس تكوين فرقته المسرحية لكي يقدم مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» و«سك على بناتك».

واستطاع من خلال أعماله تقديم رسالة مجتمعية؛ فطرح عدد من القضايا الاجتماعية منها مشكلة الملاجئ في «هالة حبيبتي» التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ، وفي ذكرى ميلاده رصدت «الوطن» في السطور التالية أهم أعمال «الأستاذ» المسرحية:

- أنا وهو وهي

إنتاج 1963، تأليف و إخراج عبدالمنعم مدبولى، كما ساعد فى تأليف سمير خفاجى، وشارك البطولة مع فؤاد المهندس شويكار، صلاح يسري، سلامة إلياس، وعادل إمام، والضيف أحمد، وأخرجها للتليفزيون نور الدمرداش.

- أنا فين وأنتى فين

إنتاج 1965، من تأليف سمير خفاجى، وشاركه البطولة شويكار، سلامة إلياس، عادل إمام، نظيم شعراواى وأخرجها فؤاد المهندس، أخرجها للتليفزيون فايز حجاب.

- حالة حب

إنتاج 1967، تأليف سمير خفاجي، وشاركه البطولة شويكار، عادل إمام، عبد المنعم مدبولي وسهير الباروني، وصفاء الشامي.

- أنا وهي وسموه

إنتاج 1966، تأليف سمير خفاجي، وبهجت قمر، شاركه البطولة شويكار نظيم شعراوى، محمد يوسف، عبدالله فرغلي، إخراج عبدالمنعم مدبولى، أخرجها للتليفزيون أحمد توفيق.

- حواء الساعة 12

إنتاج 1968، تأليف سمير خفاجى، وبهجت قمر، شاركه البطولة شويكار وزهرة العلا،وعبدالله فرعلى، إخراج عبدالمنعم مدبولى، أخرجها للتليفزيون فايز حجاب.

- السكرتير الفني

إنتاج 1968، أخرجها عبدالمنعم مدبولى وتأليف بديع خيرى، ونجيب الريحانى، وشاركه البطولة شويكار مديحة حمدى، عبدالمنعم مدبولى، وعبدالوارث عسر، أخرجها للتليفزيون نور الدمرداش.

- سيدتي الجميلة

إنتاج 1969، إخراج حسن عبدالسلام، تأليف جورج برناردشو، واقتباس سمير خفاجى، شاركه البطولة شويكار، نظيم شعراوي، زوزو شكيب، وأخرجها للتليفزيون، أحمد توفيق.

- ليه

إنتاج 1976، وهى مسرحية سياسية لم تلق حظها من النجاح، والعرض من تأليف بهجت قمر، وإخراج سمير العصفورى، وشاركه البطولة شويكار.

- إنها حقًا عائلة محترمة

إنتاج 1979، تأليف بهجت قمر، وسمير خفاجى، وإخراج سمير العصفورى، وشاركه البطولة شويكار، محمود الجندى وأمينة رزق، عبدالله فرغلي، وأخرجها للتليفزيون محمد شاكر.

- سك على بناتك

إنتاج 1980، تأليف لينين الرملى، سناء يوسن، شريهان، أحمد راتب، محسن محيي الدين، وإخراج فؤاد المهندس، وأخرجها للتليفزيون محمد شاكر.

- هالة حبيبتي

إنتاج 1985، تأليف عبدالرحمن شوقى، إخراج حسن عبدالسلام، وشاركه البطولة سناء يونس، دلال عبدالعزيز، رانيا عاطف.

- علشان خاطر عيونك

إنتاج 1987، تأليف بهجت قمر ، إخراج حسين كمال، وشاركه البطولة شريهان، سهير الباروني، محمود الجندي، المنتصر بالله.

- مراتي تقريبًا

إنتاج 1990، تأليف مصطفى سعد، إخراج محمد أبو داوود، شاركه البطكولة شويكار، ومحمد عوض، ووائل نور، وسعيد عبدالغني.

- روحية اتخطفت

من إخراج محمد شاكر، وتأليف بسيونى عثمان، شاركته البطولة شويكار، أحمد راتب، وبوسي.

- الوصية

من فصل واحد، تأليف سمير خفاجى، وشاركه البطولة عبد المنعم مدبولي، شويكار، سهير الباروني، وإخراج عبد المنعم مدبولي.