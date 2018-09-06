"الفيروسات الكبدية": مصر تملك 20 شركة تنتج أدوية محلية تماثل المستوردة

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم علاج مليوني مصري مصاب بمرض فيروس "سي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أننا نسعى إلى تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بالقضاء على الفيروس خلال سنوات قليلة.

وأوضح أن المبادرة ستشمل فحص كل مواطن مصري فوق سن الـ18 عامًا، حيث سنفحص 50 مليون مصري، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض وعلاج المصابين منهم، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من الفحص في أول أكتوبر في 9 محافظات، وتبدأ الثانية في شهر ديسمبر، والثالثة في مارس 2019.

وتابع: "علاج المرض لم يعد مكلفًا للدولة المصرية، حيث تبلغ تكلفة المريض حوالي 700 أو 800 جنيه بنسبة شفاء 96%، بما يعادل نسبة 1 من ألف، حيث تبلغ 70 ألف أو 80 ألف دولار، وهذا تحقق بفضل دعم الحكومة لشركات الأدوية المحلية، فمصر تملك 20 شركة محلية تنتج أدوية محلية تماثل جودة الأدوية المستوردة".

واختتم: "نهيب بالمواطنين أن يتوجهوا إلى المراكز الصحية، ويؤكد أنه لا أعراض جانبية للأدوية المعالج للمرض".