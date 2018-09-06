تبدأ قناة "DMC"، بعد غد السبت، عرض أولى حلقات برنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل بصحبة الإعلامية سارة حازم.

وطرحت القناة خلال الأيام القليلة الماضية برومو البرنامج، مشيرة إلى أنه سيذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام السادسة مساء.

والبرنامج الجديد ذو محتوى إخباري، ويتناول بالسرد والتحليل أبرز اهتمامات الشارع المصري، إضافة إلى الشأن العربي والدولي فضلا عن تخصيص فقرة ثابتة أسبوعيًا لإذاعة حوار خارجي مع إحدى الشخصيات العامة بصبغة إنسانية.

كما يعتمد البرنامج على أسلوب العرض الحديث بواسطة الـ"فيديو جراف"، والصحافة التليفزيونية الرقمية بالإضافة إلى اهتمام خاص بالثقافة العامة والقضايا والاجتماعية.

يذكر أن الإعلامي عمرو خليل، انضم إلى قناة "dmc" في يناير 2017، بعد رحيله عن قناة "cbc"، في أغسطس 2016، بعد 3 سنوات من العمل فيها، وقدم عبرها برنامج "الساعة السابعة"، ثم "والله أعلم".

فيما انضمت الإعلامية سارة حازم طه، إلى قناة "dmc" في مايو 2017، بعد مُغادرتها فضائية "النهار"، في شهر ديسمبر 2016، حيث كانت تُقدم برنامج "الصحافة اليوم"، واستمرت فيها مدة خمس سنوات.