خبير اقتصادي عن مردود الاستثمار: "مش عايزين نرفع سقف طموحات المواطنين"

أشاد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الأخيرة، وخاصة زياته إلى الصين، لافتا إلى أنها ستعود بالنفع على المصريين قريبا، بقوله: "مصر بتقدم للعالم كله المنطقة الصناعية الخاصة بإقليم قناة السويس، وهي مليئة وجاذبة للاستثمار".

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكايتنا"، عبر شاشة "الحدث اليوم"،: "إحنا جهزنا البنية التحتية، وبنتفاوض مع المستثمرين، من أجل تحقيق استكفاء ذاتي للعملة المصرية حتى لا نتأثر بالدولار"، مؤكدا أن الاستثمارات ستعود بالنفع قريبا.

واستطرد: "مش هنرفع سقف طموحات الشعب المصري ونقول له امتى وإزاي هتستفيد من عوائد الاستثمار، بس إن شاء الله في خلال سنة أو سنتين هتظهر النتائج".