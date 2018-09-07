"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بغرفة في فندق مكة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، على حريق نشب داخل أحد غرف فندق مكة، بطريق الكورنيش بشرق الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي بتكييف الغرفة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بنشوب حريق بأحد غرف فندق مكة، بطريق الكورنيش.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر، وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أنه نشب حريق داخل غرفة بالفندق، أدى لاحتراق بعض محتوياته، دون حدوث إصابات.

وقال العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالإسكندرية لـ"الوطن"، إن سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بتكييف الغرفة، وتم السيطرة علية فور ورود البلاغ، دون حدوث إصابات.

كما تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.