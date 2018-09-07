رضوى الشربيني تتسلم "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات "يوتيوب"

تسلمت الإعلامية رضوى الشربيني، اليوم الخميس، "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، بعد بلوغ قناة برنامجها "هي وبس"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة" على الموقع، إلى مليون مشترك، خلال عام ونصف، منذ انطلاق البرنامح.

واحتفلت الشربيني بـ"الدرع الذهبي" على الهواء، مع فريق عمل البرنامج ومسؤولي قناة الـ"يوتيوب" في مجموعة "سي بي سي".

يشار إلى أن الإعلامية رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" على "سي بي سي سفرة"، التابعة لمجموعة "سي بي سي"، والذي يهتم بكل ما يخص المرأة والموضة، والذي أثار الجدل مؤخرًا بسبب نصائح الشربيني التى اعتبرها البعض متشددة تجاه الرجال.