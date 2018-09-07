قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن هناك توسعات تتم في محطة جزيرة الدهب.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الهيئة تبحث عن حلول مستدامة، موضحا أن إرسال سيارات مياه للمواطنين تكلف الهيئة مبالغ ضخمة.

وأوضح عابدين أن المحطة ستعمل بطاقة 80 ألف متر مكعب، في أكتوبر المقبل، وتصل طاقتها إلى 160 ألف متر مكعب في أبريل 2019، مشيرا إلى أن هناك بعض التوسعات فى بعض المحطات التي ستدخل الخدمة قريبًا.

وأكد عابدين أن البناء العشوائي أثر على شبكة المرافق، وتسبب في الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب نظرًا لعدم تحمل الشبكة للضغط.