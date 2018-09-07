نائب وزيرة التخطيط: تكامل بين الوزارات للتحول نحو مجتمع رقمي

قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن هناك تكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء لمشروع "التحول نحو مجتمع رقمي".

وأضافت لبيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الخميس: "إننا لأول مرة خلال السنة الماضية نعمل تحت مظلة قرارين مهمين، هما القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017، والقرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وهي القرارات التي تنظم اختصاصات كل جهة من الجهات المعنية بالتحول الرقمي".

وتابعت: "هناك تكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية لصالح العمل من أجل التحول الرقمي لتنظيم وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وأن هناك تنسيق كامل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارات الاتصالات، المالية، الداخلية، والبنك المركزي، والرقابة الادارية"، مؤكدة أنه في النهاية المواطن هو المستفيد، والدولة هي المستفيدة.

وحول آليات شعور المواطن بتطوير الخدمات، أكدت أنه عندما يتقدم المواطن بطلب للحصول على الخدمة من الجهة المعنية سيشعر بالاختلاف عند طلب خدمته أمام الشباك الواحد، والحصول علي خدمته بشكل مميكن، ما يوفر الوقت والجهد على المواطن، وسيشعر المواطن بالتطوير كذلك عند الحصول على الخدمة عن طريق بوابة الخدمات الحكومية www.egypt.gov.eg ويقوم بالدفع عن طرق الكارت.

وأوضحت لبيب أنه "يتم العمل حاليا على إطلاق تقديم خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة"، ليكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية "الشباك، البوابة الإلكترونية، المحمول"، متابعة: "نعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها لمكافحة مشاكل التعامل المباشر بينهما، وتفعيل نظام الشباك الواحد".

وأشارت إلى ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة "السويس، بورسعيد، والإسماعيلية"، وجار العمل على المحافظات الحدودية، مؤكدة أنه كان يتم العمل في البداية على تطوير وميكنة مراكز منتشرة على مستوى المحافظات، ولكن التوجهات الآن أن يتم العمل على تطوير خدمات المحافظة بالكامل، ثم الانتقال إلى ميكنة خدمات محافظة أخرى، وذلك حتى يشعر المواطن بالفارق.

وأكدت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: "ليس لدينا رفاهية الوقت وليس هناك اختيار، فيجب على الجميع العمل بصفة مستمرة وبفكر جديد للوصول إلى الهدف في أسرع وقت، والحصول على رضاء المواطن"، مؤكدة أنه "لا توجد مقاومة للتغيير من الجهات التي تعاملنا معها، بل على العكس هناك تعاون وتنسيق كامل بين جميع الجهات".