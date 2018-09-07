ترامب: التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "مهمة صعبة"

أقرّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنّ التوصّل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "مهمة صعبة"، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلاً.

وقال ترامب، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات بمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية: "طوال حياتي سمعتُ أنّ هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت اعتقد أنه قد يكون كذلك"، حسبما نقلت عنه "سكاي نيوز".

وأشار إلى أنّ صهره ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، يعملان بـ"جدّ"، مؤكدا اقتناعه بأنه "سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه".

وقال ترامب: "لقد حققنا تقدّمًا" وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.

وألغى الرئيس الأمريكي، نهاية أغسطس، أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.