"فورد" تستدعي مليون سيارة لمعالجة مخاوف حريق مرتبطة بأحزمة المقاعد

قالت "فورد موتورز"، إنها بصدد استدعاء مليوني سيارة من طراز "إف-150"، لمعالجة مخاوف حريق مرتبطة بأحزمة المقاعد، تم الربط بينها وبين ثلاث حوادث خطيرة لكنها لم تسفر عن إصابات.

وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، إنها على علم بنحو 17 تقريرا عن دخان أو حريق في أمريكا، وستة تقارير في كندا مرتبطة بأجهزة شد أحزمة المقاعد، لكنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات جراء ذلك، حسبما نقلت عنها "سكاي نيوز".

وتتضمن آلية عمل أجهزة شد أحزمة المقاعد، التي تعمل بالترادف مع الوسائد الهوائية، شحنة متفجرة تغلق حزام المقعد في موضعه أثناء التصادم.

وقالت الشركة إن "بعض المشدات في أحزمة المقاعد الأمامية ربما تُولد شررا كثيفا عندما تعمل، وهو ما قد يؤدي إلى حريق".

ويأتي الاستدعاء بعدما فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، تحقيقا مبدئيا في أغسطس، يتعلق بنحو 1.6 مليون سيارة لـ"فورد"، بعد خمس شكاوى من حرائق في مكون حزام المقعد، من بينها ثلاث مركبات دمرتها الحرائق.