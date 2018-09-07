القرموطي يستعرض تقرير "الوطن" حول واقعة سائق فيصل الذي جٌرد من ملابسه

استعرض الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تقرير جريدة "الوطن" عن تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام سائق بمحاولة اختطاف فتاة، والتي أعلنت فيها براءة السائق، مؤكدة أنه مجني عليه وليس جاني. https://www.elwatannews.com/news/details/3639196

كانت جريدة "الوطن" نقلت مفاجأة في واقعة تعدي مواطنين بمنطقة فيصل بالهرم على سائق، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا، بزعم محاولته اختطاف فتاة.

كان عدد من أهالي شارع فيصل أمسكوا بسائق، بعدما اتهمته سيدة بأنه حاول اختطافها والتعدي عليها داخل سيارة "ميكروباص" يقودها، فأوسعوه ضربا، ثم أجبروه على الصعود أعلى السيارة مرتديا ملابسه الداخلية فقط، والتقطوا له صورًا.

بدأت الواقعة بحسب ما جاء في محضر الشرطة، بمشاجرة بين سائق وفتاة لخلاف على الأجرة، ما دفعها للصراخ داخل السيارة في شارع حسن محمد بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، متهمة السائق بمحاولة التحرش بها واختطافها، وتجمع عدد من الأهالي ورواد المنطقة حول السيارة الـ"ميكروباص"، وأثناء التجمع فرّت الفتاة هاربة، وظهر شاب آخر حرّض الأهالي على التعدي على السائق بالضرب وتجريده من ملابسه، واستغل الشاب واقعة الضرب والتجرد، واستولى على 400 جنيه من السائق وهاتفه المحمول.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية الشاب الذي سرق أموال وهاتف السائق، وألقت القبض عليه، من خلال فحص الفيديوهات، وتم تحريز عدد من الفيديوهات، للقبض على الفتاة الهاربة، وتقرر إحالة الشاب المنسوب إليه تهمة السرقة والسائق إلى النيابة، التي أخلت سبيل السائق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.

"الوطن" تواصلت مع خال السائق، الذي يدعى "يوسف"، تاجر، الذي أكد أن نجل شقيقته لم يرتكب أي جريمة، وتم التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه يعمل على "خط مشعل- مكرم عبيد"، وأن الفتاة استقلت السيارة معه من منطقة مشعل بالهرم، حتى منطقة مكرم عبيد بمدينة نصر، وعقب وصوله مكرم، عادت مرة أخرى معه إلى منطقة مشعل، وأثناء سيرهما في شارع محمد حسن بمنطقة فيصل بالهرم، اختلقت الفتاة تلك الواقعة، التي تسببت في تعرض نجل شقيقته للإيذاء النفسي والبدني، والتشهير به من خلال مقاطع الفيديو التي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم معاقبته من قبل الأهالي قبل التحقيق في الواقعة.

من جانبه قدم القرموطي اعتذارًا للسائق الذي تعرض للاعتداء، مطالبًا المواطنين بعدم مشاركة أي شيئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد منه.