اختطفت ميليشيات الحوثي عددا من مالكي محال الصرافة في محافظة البيضاء وسط اليمن، ونهبت كميات من الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في مناطق تسيطر عليها، وفق ما أورد مراسل "سكاي نيوز"، أمس.

وقالت مصادر مصرفية، إن مليشيات الحوثي أقدمت على نهب أكثر من 150 مليون ريال يمني، من الأوراق النقدية الجديدة من محال الصرافة، بمدينة رداع وعفار بمحافظة البيضاء.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات التي داهمت المحال في مدينة رداع، كانت على متن عدد من العربات العسكرية، وكانوا يرتدون أقنعة وزي القوات الخاصة التابعة للأمن القومي؛ واختطفت أيضا عددا من مالكي محال الصرافة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي منطقة عفار بمديرية الملاجم بالبيضاء، أقدم الحوثيون اليوم على إجبار الصرافين على دفع أموال باهظة، كجباية وقامت بنهب مبالغ من العملة النقدية الجديدة منهم بحسب "سكاي نيوز".

ودعا أصحاب محال الصرافة وتجار الجملة بمدينة رداع إلى إضراب احتجاجا على ما قامت به الميليشيات من نهب واعتقال.

وكانت حكومة الانقلاب أقرت مصادرة جميع العملات النقدية الجديدة التي كانت طبعتها الحكومة الشرعية، ضمن خطة تهدف الى الاستحواذ على هذه الأموال و مصادرتها.