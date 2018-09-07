أعلنت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، ليضيف إنجازًا جديدًا لما تحقق في تنمية هذا الكشف العملاق.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجاز قياسي يحسب للكوادر البترولية التي تعمل على تنمية المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة واعية من القيادة السياسية، حيث كان لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتذليل العقبات أكبر الأثر في نجاح المشروع الذي صار إنجازه والإسراع بوضعه على الإنتاج قصة نجاح عالمية سواء من حيث التوقيتات والأرقام القياسية التي حققها أو التقنيات الحديثة التي استخدمها.

وأضاف الوزير أن التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية والدور الحيوي الذي تقوم به شركات قطاع البترول "إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية" لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة بترول بلاعيم يعد مثالاً حيًا على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 بحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأوضح الملا أن زيادة إنتاج حقل ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى التي ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاج بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس الشركة، أنه تم النجاح في تنفيذ العديد من الإنجازات خلال العام وأن ذلك بدى جليًا فيما تم تحقيقه من نتائج أعمال إيجابية حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في مشروع ظهر 7ر7 مليار دولار حتى الآن وأن إنتاج حقل ظهر الحالى يرفع إجمالي إنتاج الغاز الكلى لشركة بترول بلاعيم "بتروبل " إلى حوالى 6ر3 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والذى يصل بإنتاج بتروبل لأكثر من حوالى 740 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا.

وأضاف حسن أن الشركة حرصت على تحفيز عمليات الاستثمار في الاستكشافات الجديدة وخاصة في تكثيف انشطة الاستكشاف الخاصة بمنطقة امتياز بتروشروق من خلال حفر 3 آبار في المنطقة الجنوبية باستثمارات بلغت 52 مليون دولار، وأنها نجحت في تخفيض تكاليف الحفر التنموي ليعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الخاص بتلك الأنشطة وأنه تم ربط 8 آبار تحت سطحية على الإنتاج بعد الانتهاء من عمليات الحفر والإكمال، هذا بالإضافة إلى الإسراع بأعمال إنشاء التسهيلات الخاصة بالمشروع، وذلك لوضع باقي مراحل المشروع على الإنتاج خلال أسرع وقت ممكن وانعكس ذلك في النجاح ببدء الإنتاج المبكر من الحقل في منتصف ديسمبر 2017 وما تلاه خلال التسعة أشهر الماضية من وضع وحدات الإنتاج 1 ،2 ،3 ،4 خلال الفترة منذ أبريل وحتى يوليو 2018 على التوالي بالإضافة إلى تشغيل خطين بحريين بقطر 14 و26 بوصة.

كانت الشركة أقدمت على الإسراع في تنفيذ بعض الأعمال البحرية الحيوية خلال الفترة الأخيرة مما كان له أثر إيجابي في تحقيق هذا النجاح ومنها تشغيل الخط البحري قطر 30 بوصة خلال شهر أغسطس 2018.