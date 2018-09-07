تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع الرئيس إلى شرح تفضيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل.

كما قام الرئيس بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، والتحرك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية (أكوا بارك) ومارينا الجلالة، واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت الإنشاء ومصانع الفوسفات والرخام.

وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أشاد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلا عما يحققه من الاستفادة البيئية النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة.

وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية.وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية، وتقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كيلومتر الذي يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة، ومدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة، والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق، وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمي وتحتوي على 13 كلية.