"دهب" تطرح 38 محلا وورشة واستوديو في مزايدة علنية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب، اليوم، عن طرح مزايدة علنية بمنح حق الانتفاع لعدد 38 محلًا وورشة واستوديو منهم 14 محلًا بمنطقة السوق التجاري العمومي، وتبدأ جلسة فتح المظاريف يوم الإثنين الموافق 17 من الشهر الجاري.

إضافة إلى طرح منح حق الانتفاع لعدد 12 ورشة دور أرضي و12 استوديو دور علوي بالمول في المنطقة التجارية وستكون جلسة فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 18 من سبتمبر الجاري.

وقال اللواء طارق محمد الباز، رئيس مدينة دهب، إن قيمة تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه لكل محل أو ورشة على حدة، ومن يرسوا عليه المزاد سوف يسدد نسبة الزيادة المئوية وتصل إلى 30% من إجمالي القيمة التي رسى عليها المزاد إضافة إلى سداد 10% من إجمالي القيمة التي رسى عليها منح حق الانتفاع، مشيرًا إلى سداد قيمة حق الانتفاع والزيادة المئوية خلال ثلاث شهور من تاريخ إخطاره بحق الانتفاع وقبل التعاقد.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح صحفي، اليوم، عن سحب كراسة الشروط من مكتب خدمة المواطنين بالوحدة المحلية، مقابل سداد مبلغ 100 جنيه، موضحًا أن المزايدة وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.