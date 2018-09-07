ينعقد مؤتمر تليكوم العالمي 2018، والذي ينظمه تليكوم الاتحاد، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في ديربان جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 10 حتى 13 سبتمبر.

ويُعد المؤتمر منبرًا عالميًا للحكومات والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي، وإيجاد حلول للشراكات ومناقشة الموضوعات ذات الصلة وتبادل الأفكار.

ويتيح المؤتمر فرصة لعرض الأفكار الذكية، حيث تشارك فيه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بروح المبادرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة والاستشاريين من الأسواق الناشئة والمتطورة على مستوى العالم.