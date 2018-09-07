نفذت مباحث التموين في البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

وضبطت الحملة التي ترأسها العقيد وجدي الصريفي، رئيس مباحث التموين، وشارك فيها المقدم ضياء فهمي، وكيل المباحث، "س. م" 60 سنة، صاحب ثلاجه لحفظ المواد الغذائية بمركز دمنهور، لحيازته وتخزين صفائح جبنة بيضاء منتهية الصلاحية، وضُبط بحوزته كمية 220.1 طن جبن بيضاء.

كما ضبط "س. ع" 41 سنة، صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص بوادي النطرون، لإدارة المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وضُبط بحوزته كمية 500.2 طن صابون سائل ومنظفات، و"أ. ع" 39 المدير المسؤول عن محل لبيع العطارة ومواد غذائية بإيتاي البارود، لحيازته وعرضه للبيع 204 زجاجة خل مجهولة المصدر.

وحررت المحاضر اللازمة.