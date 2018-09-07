تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

الإمارات: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط العسكري

الإمارات: تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط العسكري

يعزف الناي وتعلم مقامات الموسيقى.. الوجه الآخر لأمين الشرطة "المداح"

يعزف الناي وتعلم مقامات الموسيقى.. الوجه الآخر لأمين الشرطة "المداح"

"الإسكان": رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكني

"الإسكان": رفع 33 عداد كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكني

مجلس الوزراء يوثق إنجازات الرئيس في ولايته الأولى في "التحدي والإنجاز"

مجلس الوزراء يوثق إنجازات الرئيس في ولايته الأولى في "التحدي والإنجاز"

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في الشرقية بـ2 مليون جنيه

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في الشرقية بـ2 مليون جنيه

"العاملين بالبترول": فرص عمل بحقل ظهر بعد زيادة إنتاجه

"العاملين بالبترول": فرص عمل بحقل ظهر بعد زيادة إنتاجه

اختيارات الوطن

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

«جورج» يعيد إحياء التراث بدراسة اللغة القبطية: اتعلمتها فى سنتين

«جورج» يعيد إحياء التراث بدراسة اللغة القبطية: اتعلمتها فى سنتين

زى موحد لطلبة كليات «التربية الرياضية» منعاً للتفاوت الطبقى

زى موحد لطلبة كليات «التربية الرياضية» منعاً للتفاوت الطبقى

من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً

من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً

ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة

ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة

طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»

طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»

الأكثر قراءة

عاجل