أمرت نيابة طوخ، حبس 12 شخصا من مثيري الشغب، 4 أيام على ذمة التحقيق، جرى ضبطهم خلال مواجهات بين الشرطة والأهالي بإحدى قرى طوخ اعتراضا على تنفيذ حكم قضائي بإزالة جزء من كوبري مقام على أملاك الري.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بنشوب مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي عزبة أولاد شعراوي الرفاعي التابعة لطوخ، أثناء تنفيذ حكم لصالح الري بخصوص أرض أملاك دولة في جزء من كوبري بمدخل القرية، جرى الدفع بقوات من مديرية أمن القليوبية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 2 من المخبرين بمركز شرطة طوخ ونقلوا لمستشفى بنها الجامعي وتلفيات في 3 سيارات حكومية وجرى ضبط 12 من مثيري الشغب، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.