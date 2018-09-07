أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، موافقة عدد من الجامعات الخاصة على منح دراسية مجانية وجزئية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام على أن تكون تلك المنح لأبناء مطروح أو الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية من مدارسها، بمجموع حد أدنى 90% وتكون الأولوية للأعلى في الدرجات مع التسكين على المنح المتاحة حتى الآن، والعمل على توفير المزيد من المنح الأخرى للمتقدمين.

وقال الغرابلي، اليوم، إن من بين المنح المتاحة حتى الآن 8 منح مجانية بالجامعة الصينية بكليات الهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي، و8 منح أخرى بجامعة مصر أو الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بكليات الهندسة والعلاج الطبيعي والصيدلة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى 16 منحة بجامعة حورس منها منح مجانية كاملة ونصف مجانية بكليات العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة وتجارة بيزنس، ومنحتين نصف مجانية بكلية طب الأسنان.

وأضاف محافظ مطروح، أن مكتب إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة سيتلقى طلبات الطلاب الراغبين في الترشح لتلك المنح الدراسية خلال الفترة من الآن وحتى ظهر الأحد 8 سبتمبر المقبل على أن يستوفي كل طالب جميع أوراقه وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات وتحديد الكلية التي يرغب في الترشح لها وسيتم الترشيح طبقا لترتيب مجموع الدرجات.

وتقدم محافظ مطروح، بالشكر والتقدير لرؤساء هذه الجامعات الخاصة على تعاونهم مع أبناء مطروح وتقديم تلك المنح الدراسية التي تساعد على توفير كوادر علمية متميزة في مجالات مختلفة يحتاج إليها أبناء المحافظة ويخدم المجتمع المحلي في التخصصات الهامة التي تساهم في جهود التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع تأكيد دور العملية التعليمية وأهمية دورها في جهود التنمية.