وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في الشرقية بـ2 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المسجد الكبير بقرية الحصة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق والمُقام على مساحة 450 متر مربع وبتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك على نفقة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظة والجهود الذاتية.

أوضح الوزير، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

أكد المحافظ، أن إعمار المساجد يُعد هدفا نبيلا فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبر لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلى لللسيدات وآخر للرجال ويعد منارة إسلامية وتثقيفية لنشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح.

شارك في الافتتاح اللواء حسين الجندي، السكرتير العام وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمواطنين من أبناء القرية.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف محافظ الشرقية وأهالي المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وسيؤدي صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسينقل التلفزيون المصري الصلاة على الهواء مباشرا.