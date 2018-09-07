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عاجل| روحاني: وجود إيران في سوريا شرعي وبطلب من الحكومة السورية

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء المصنع الثاني لـ"الرمال السوداء"

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء المصنع الثاني لـ"الرمال السوداء"

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعقد مؤتمرا صحفيا عقب "ورشة المحافظين"

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعقد مؤتمرا صحفيا عقب "ورشة المحافظين"

بالفيديو| القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع

بالفيديو| القوات البحرية تحتفل بتدشين أول فرقاطة مصرية الصنع

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"مياه البحر الأحمر" تشارك بمهرجان "الرياضة أسلوب حياة"

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