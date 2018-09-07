كرمت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب المهندسين بالمحافظة، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية، 183 طالبا وطالبة من الطلاب المتفوقين بالمراحل الدراسية المختلفة من أبناء المهندسين والعاملين بالنقابة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته النقابة مساء أمس بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط واستشاري النقابة، وهويدا الطماوي، نقيب المعلمين بالمحافظة، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والمئات من أولياء الأمور وأسر الطلاب المكرمين بالحفل.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان، في كلمته خلال الحفل، إن مهنة الهندسة هي مهنة عظيمة ورفيعة ذات قدر بالغ وأهمية كبرى، فعلى عاتق المهندسين تقوم نهضة الأمم وتقدمها، فالمهندس هو القائد الفعلي لقطار التنمية، وكانت وما زالت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، هي الحُصن الحصين والمنيع الذي يمنح المهندس القوة والحماية، ويدفعه للتقدم والرقي، والمهندسون هم بُناة النهضة، مشيرًا إلى إنه منذ تولي المجلس الحالي إدارته لشؤون النقابة، فقد حرص على تلبية كافة خدمات وتطلعات المهندسين وتقديم أفضل ما لديهم قدر استطاعتهم للتغيير والإصلاح، والرقي بالمهندس والمهنة، دون انتظار لمقابل أو رد سوى المشاركة في رقي ورفعة شأن النقابة وأعضائها.

وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أن تكريم النقابة لأبنائها المتفوفين إيمانًا من مجلس الإدارة بالمكانة العالية والدور الهام والمحوري لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، ومشاركة أعضائها في كافة الفعاليات المختلفة والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والدينية وغيرها من أنشطة تفاعلية وذلك لمد جسور من التواصل على دروب الخير والعطاء.