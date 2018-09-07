أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة الوزارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2018/2019، والتي تشمل الاستعداد في الجانب التعليمي والتدريبي والبحثي، والبرامج والأنشطة والفعاليات الطلابية التي تجرى على مدار العام، وأعمال التطوير والصيانة والتحديث للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إنهاء أعمال الصيانة المطلوبة وجاهزية الكليات لاستقبال العام الجامعي الجديد، وبدء الدراسة دون وجود أي أعطال، والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة لمباني ومدرجات الكليات وقاعات المحاضرات وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة، وصيانة حرم الجامعة والأرصفة، وحجرات الكهرباء الرئيسية والمولدات لضمان كفاءة التشغيل بصفة مستمرة.

وتابع: جرى توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدني اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعي بكل جامعة وتنظيم عمليات الدخول على البوابات من خلال أساليب أمنية حديثة بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين وحماية المنشآت.

وفي مجال استعدادات المدن الجامعية، وجه الوزير رؤساء الجامعات بضرورة التأكد من أعمال الصيانة الكاملة لكافة مرافق المدن الجامعية، وتوفير وسائل الإقامة والراحة والترفيه للطلاب، وصيانة مطاعم المدن الجامعية والتأكد من جودة الأطعمة المقدمة، وتجهيز المدن الجامعية بعيادات طبية وصالات تتوافر بها خدمة الإنترنت ومكتبة.

وفيما يخص الوافدين، أشار الوزير إلى مشروع إنشاء صندوق رعاية الطلاب الوافدين، لتهيئة مناخ وبيئة مناسبة لإقامة ودراسة الطلاب الوافدين من أبناء الدول الشقيقة والصديقة في مصر، وإنشاء وحدة لرعايتهم بمقر مكتب العلاقات الدولية باعتبارهم سفراء للجامعات في بلادهم، والاهتمام بتوفير الخدمات التي تدعم سير العملية التعليمية، وزيادة عوامل الجذب من خلال تقديم مختلف الخدمات للطلاب الوافدين، والاهتمام باشتراك الجامعات المصرية بالمعارض التعليمية كافة، للتسويق للمؤسسات التعليمية المصرية.

وفي مجال أعمال التنسيق، أشار الوزير إلى انتهاء أعمال التنسيق لنحو 750 ألف طالبا وطالبة، من حاملي الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، والإنتهاء من إعداد قوائم قبول الطلاب الجدد، بالإضافة إلى القيام بأعمال التحويلات وإعلان قوائم القبول فى الأسبوع الأول من الدراسة وفقًا للأعداد المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية طبقًا للخطة التنسيقية للعام الجامعي 2018/2019، وتحديث قاعدة بيانات الطلاب على نظام "MIS"، لضمان كفاءة نظام الدفع الإلكترونى للعام الجديد.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة إعداد الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة، وانتظام العملية التعليمية، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2018/2019، وشراء مستلزمات العمليات التعليمية بكافة الجامعات، وتوزيع المقررات الدراسية والساعات العملية والنظرية والتطبيقية على السادة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.

وأشار إلى إجراءات استقبال الطلاب الجدد، ومنها تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لهم حول نظام برامج الساعات المعتمدة ومزاياها وشروط القبول وأقسام الكليات المختلفة لمساعدة الطلاب في الاختيار، وتجهيز أماكن استقبال الطلاب، وتوزيع دليل طلابي لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الكلية لطلابها، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية التعليمية لهم باعتبارهم جزء لا يتجزء من النسيج الطلابي الجامعي.

وأكد "عبدالغفار" على أن تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية سيجرى إلكترونيًا، مشيرًا إلى تنظيم مسابقة لاختيار أفضل جامعة مصرية، وفقًا لعدد من المعايير بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب لبدء عام دراسي أكثر نجاحًا، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو الماضي.

وفي مجال المستشفيات الجامعية وإدارات الشؤون الطبية بالجامعات، أكد الوزير على تجهيز جميع المستشفيات الجامعية، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، ومتابعة أعمال الشراء للمستلزمات والاحتياجات الخاصة بتجهيزات المستشفيات، وتوفير الاحتياجات الدورية وسد الاحتياجات، وتجهيز العيادات العلاجية بالكليات والمعاهد للاستعداد للعام الجامعي، وتوفير العلاج والأدوية المناسبة من خلال صندوق الخدمات الطبية بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق التكافل الطلابي، والمتابعة الطبية للطلاب من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية بالكليات، وتنفيذ مشروع متابعة الطلاب المصابين بفيرس "سى"، وتوفير العلاج لهم مجانا.