بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء المصنع الثاني لـ"الرمال السوداء"

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء المصنع الثاني للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 35 فدانًا.

ويتبع المصنع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة المقرر إقامتها على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه.

وقال المحافظ ، خلال جولته بالمصنع، والتي تُعد أول زيارة له خارج عاصمة المحافظة منذ إستلامه مهام عمله السبت الماضي، إن هذا المصنع يتيح البدء مبكراً فى اقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التى يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعًا، لافتًا ان القيادة السياسية تقدر دائمًا الوقت لسرعة توجيه الاستثمارات لمنطقة شمال كفرالشيخ، "والحفاظ على ثروات الشعب، واستغلالها لصالح الشعب.

وأضاف أنه سيتم إنشائه خلال عام فى منطقة واحدة بالتعاون مع الجانب الصيني لفصل المعادن من الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة لإمكانية استثمار الأراضي التي يتم الانتهاء من فصل المعادن بها لصالح المشروعات الاستثمارية.