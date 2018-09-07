بعد عقد من الزمان.. رئيس البرلمان السوداني يزور السعودية

يبدأ رئيس الهيئة التشريعية القومية "البرلمان" في السودان إبراهيم أحمد عمر، الأحد المقبل، زيارة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية، بعد عقد من الزمان، حيث كانت آخر زيارة رسمية لرئيس برلمان سوداني إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو من العام 2005، ويترأس عمر وفدًا من رؤساء اللجان بـ"المجلسين"، البرلمان والولايات، إلى الرياض تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ.

وقال مستشار رئيس المجلس، الدكتور عبدالماجد هارون، المتحدث الرسمي، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن رئيس الهيئة يعقد خلال زيارته مع نظيره السعودي، جلسة مباحثات رسمية تتناول تطوير العلاقات المجلسية بين البرلمانين،وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق"السودانية.

ونوه هارون إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرقابي والتشريعي، كما يعقد الوفد وجمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، اجتماعاً مع عضوات المجلس الوطني بنظيراتهن بمجلس الشورى السعودي ويلتقي بالمسؤولين السعوديين.

ووصف هارون زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية، والتي تأتي ضمن الأدوار الإيجابية التي تشهدها الخرطوم والرياض في عدد من المجالات البرلمانية والتنفيذية، وصفها بالزيارة المهمة والتي من شأنها أن تدعم وتوطد وتعزز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وأضاف "بلاشك أنها تعمل على التنسيق بينهما في المحافل الدولية والإقليمية في ظل المتغيرات على الصعيدين الدولي والإقليمي".