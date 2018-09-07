بحث استعدادات جنوب الأقصر لمواجهة أخطار السيول والأمطار

عقد العميد أيمن المدني، رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اجتماع مع لجنة المرور على مخرات السيول، وأماكن تجمع مياه الأمطار الغزيرة والسيول بمركز ومدينة الطود، استعدادا لمواجهة أخطار السيول والأمطار خلال الشتاء.

وقامت اللجنه بالمرور على نقط تجمع المياه بمدينة الحسينات ونجع مكي ونجع أبوعنان و مخر السيل بالندافين بقرية العديسات قبلي وبربخ السيل بنجع أبوسيدنا بقرية منشية النوبة، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف مخرات السيول، وإزاله المعوقات، ومتابعه أعمال النظافه وإزالة الحشائش، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار وتقليل أخطار السيول على المواطنين.