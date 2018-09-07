تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، غدا السبت، حكمها على كمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

وكانت المحكمة قررت، في يوليو الماضي، احالة 75 متهما للمفتى لاخد الرأي الشرعي في اعدامهم من بينهم البلتاجي والعريان واسامة ياسين، وحددت جلسة الغد للحكم عليهم وعلى 664 متهما لم يشملهم قرار الاحالة.‏

وكانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.