الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في حواره مع دينا عبد الفتاح

تنشر "الوطن" في ملحقها الأسبوعي الجديد "الوطن الاقتصادى" المقرر انطلاقه بدءًا من الأحد المقبل، أول حوار للدكتور مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء.

وتقرأ في الحوار: أنجزنا 80٪ من «الإصلاح».. وأي قرارات لتحريك الأسعار ستعلن مسبقًا.. أطفال الحضانة والصف الأول الابتدائي سيدرسون منهجًا جديدًا هذا الموسم.

كما تقرأ: دخل "تصدير العقار" قد يوازي إيرادات قناة السويس.. وتعديل مواعيد العمل في القطاع الحكومي «محل دراسة» تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في كل الملفات.

وتُصدر صحيفة "الوطن"، بداية من الأحد المقبل، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.

ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.