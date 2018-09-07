أفاد نشطاء سوريون بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مستمر في تحصين قاعدة عسكرية جديدة في ناحية سوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وسجل نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، استقدام التحالف صباح أمس الخميس، مزيدا من التعزيزات اللوجستية والعسكرية إلى قاعدته الجديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح النشطاء أن التحالف نقل إلى القاعدة غرفا مسبقة الصنع ونصب أسلاكا شائكة لتحصين القاعدة التي تبعد نحو ثلاثة كلم عن بلدة سوسة، فضلا عن استقدام تعزيزات عسكرية تحضيرا لعملية عسكرية بدعم من "قوات سوريا الديمقراطية" بغية إنهاء تواجد تنظيم "داعش" في شرق الفرات.

ورصد النشطاء أول أمس وصول أربع شاحنات إلى المنطقة، بالتزامن مع إقامة "قوات سوريا الديمقراطية" نقاط حماية في محيط القاعدة الجديدة، وجاء ذلك بعد يوم من إلقاء طيران التحالف مناشير فوق المنطقة التي لا تزال في قبضة "داعش"، حيث طالب التحالف المدنيين بمغادرة المنطقة.