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قيادات "أسيوط" تتابع عمليات إصلاح عطل جديد بمحطة كهرباء غرب

قيادات "أسيوط" تتابع عمليات إصلاح عطل جديد بمحطة كهرباء غرب

محسن عادل: السيسي يسعى لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية في مصر

محسن عادل: السيسي يسعى لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية في مصر

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