أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في بناء مشروعات قومية تجاوز عددها 7 آلاف مشروع خلال 4 سنوات.

وقال خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السيسي هو القائد الذي يسير يجمع المجتمع حوله ويسير به إلى الأمام، وأعتقد أن ما تحقق في عهده لم يتحقق في أي مكان آخر".

وأضاف: "الراجل مبيقعدش على حيله، زار جبل الجلالة بعد جولته الآسيوية التي زار فيها الصين والبحرين وأوزباكستان".

وتابع: "علينا أن نعمل على حل مشكلاتنا بأنفسنا، دون أن ندخل السيسي في كل صغيرة وكبيرة، لأن المهام الملقاة على عاتقه كبيرة للغاية".