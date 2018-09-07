الحكومة تبحث التأمين الشامل على المصريين بالخارج

بحثت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، سبل توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، تتضمن حالات الوفاة، وأكد الوزيران، خلال اجتماع عقد اليوم، ضرورة التركيز على العمالة غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدراجهم ضمن مظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء وجودهم فى الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال ناقشا مقترحات التأمين على «الوفاة والإصابات»

وناقش الوزيران مقترحاً يتضمن استحداث أنظمة متعددة للتغطية التأمينية من خلال جوازات السفر فى حالات الوفاة، على أن يكون نقل الجثامين حال وقوع الحوادث إجبارياً فى النظام التأمينى المقترح، إلى جانب وضع نظام اختيارى فى حالة الوفاة الطبيعية، كما تم استعراض الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، التى تشمل حالات الإصابة أثناء العمل والعجز الكلى أو الجزئى نتيجة الحوادث، ومن جهته وجه «توفيق» إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة» بالتنسيق مع الوزارة فى تقديم عرض تأمينى للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء.

فى شأن آخر، هنأت «مكرم» الصيادين المصريين اللذين قام رئيس الوزراء اليونانى بتكريمهما مؤخراً، بعد نجاحهما فى إنقاذ 70 شخصاً هربوا إلى مياه البحر من نيران الحريق الهائل الذى وقع باليونان فى يوليو الماضى والتهم منتجعهم.