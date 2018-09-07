شهر ونصف تقريباً مرّت على الحرائق الكبرى المدمرة التى ضربت اليونان واجتاحت شبه جزيرة بيلوبونيز الجنوبية، لم تقف خلالها محاولات الدولة لإحياء قرية «ماتى» اليونانية، التى تقع على بعد 29 كيلومتراً شرقى أثينا، والتى تحولت فى نهاية يوليو الماضى، وفى غضون ساعات قليلة، إلى كتلة من ألسنة اللهب المشتعلة وصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار فى الجو، فى مشهد مأساوى خلّف مئات الضحايا والمصابين وشرّد العائلات التى وجدت فى مياه البحر ملاذاً لحمايتها من جحيم النيران.

فى هذا الحادث المأساوى، تجلت شجاعة عدد من الصيادين المصريين العاملين فى سواحل اليونان بالقرب من الجزيرة المنكوبة، فى إنقاذ الأهالى، وسجلوا بأسمائهم بطولة مصرية جديدة فى الخارج، حتى كرّم رئيس الوزراء اليونانى، قبل يومين، اثنين من الصيادين كان لهما الفضل فى بدء إصدار الاستغاثة الأولى، وأمر بمنحهما الجنسية اليونانية مقابل شجاعتهما وبطولتهما.

على شاطئ جزيرة «ماتى» المنكوبة فوجئ العاملون بالميناء بزيارة رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراسجاى، وبصحبته عدد من الوزراء لتفقد مكان الحادث بعد مرور نحو شهر ونصف على الحريق، والاستماع لأهالى الضحايا والمصابين وتوجيه الشكر للصيادين المصريين، وحسب قول الصياد محمود موسى، أحد الصيادين المكرمين وصاحب أول فيديو بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعى، استنجد خلاله بمراكب الصيد الموجودة بالمنطقة القريبة من القرية، فإن رئيس الوزراء اليونانى استقبلهم بالأحضان وكلمات الترحيب الشديد.

ألقى «ألكسيس» كلمة أمام الجميع أشاد فيها ببطولة الصيادين المصريين، أعقبتها كلمة لرئيس جمعية الصيادين فى الميناء الذى يعمل به الصيادان، محمود موسى وعماد الخميسى، المشاركان فى عمليات الإنقاذ، وجه خلالها نداءً إلى الحكومة اليونانية بإعطاء الصيادين السابق ذكر اسميهما الجنسية تقديراً وتكريماً لما قاما به، وحسب قول الصياد «موسى»، لـ«الوطن»، قبل ما ينهى رئيس جمعية الصيادين كلمته كان رئيس الوزراء اليونانى يعلن موافقته على الاقتراح، وقال: «الناس دى خلاص بقت من الشعب وفى حمايتنا»، حسب تعبيره.

«موسى»، الذى عبّر عن فرحته الشديدة بالتكريم وفخره برفع اسم مصر فى الخارج، أكد أن رئيس الوزراء اليونانى أمر وزير الداخلية، الذى كان حاضراً وقت الزيارة، بالبدء فى إجراءات منح الجنسية له ولصياد آخر معه يدعى عماد الخميسى، لما حققاه من سبق فى المبادرة بإنقاذ الأهالى، وبالفعل طلبت الوزارة منهما البيانات الخاصة بهما لاستخراج تصريح الجنسية خلال أيام، حسب قوله.

«لسه ماستلمتش الجنسية بشكل رسمى ومنتظرين حفل التكريم خلال أيام»، هكذا أكد الصياد المصرى ابن عزبة البرج بمدينة دمياط، أنه يستعد وزميله لحضور حفل رسمى لتسلم الجنسية اليونانية بحضور القنصل المصرى وعدد من السفراء.

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، التهنئة للصيادين المصريين عماد الخميسى ومحمود موسى، اللذين كرّمهما رئيس الوزراء اليونانى، قائلة: «كنتم خير سفراء لوطنكم مصر وأظهرتم المعدن الحقيقى للشجاعة والمروءة والبطولة والإنسانية فاستحققتم التقدير والتكريم»، وأكدت أنها ستستقبل الصيادين لتكريمهما فور عودتهما إلى مصر.