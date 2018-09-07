برلماني: مصر لديها اكتفاء من أطباء الكبد.. "عكس أمريكا وإنجلترا"

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مراكز دراسات استراتيجية سياسية في أوروبا، تبحث سبل نجاح مصر في القضاء على فيروس "سي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر دولة لديها إمكانيات وبنية أساسية في الصحة كأنها دولة عظمى، مشيرًا إلى أن إنجلترا وأمريكا تعانيان من النقص في الأطباء المعالجين لأمراض الكبد، ولكن مصر لديها أطباء كبد وأخصائيين وأساتذة في كل جامعاتها.

وأوضح أن مصر لديها الكوادر البشرية المدربة، وعدد المراكز الطبية التي تعالج المرض زاد من 26 مركزًا إلى 100، وبالنسبة لصناعة الدواء، فإن مصر لديها 15 مصنعًا، وهذا ما لا يوجد في أي دولة متوسطة المستوى.